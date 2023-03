Trois parcours VTT sont proposés avec des distances de 10, 30 et 45 kilomètres. "Un rendez-vous pour toute la famille", indique Thibaut Ullens du MTB Team Spirit.

Tout démarre depuis le centre sportif de Perwez (rue des Marronniers, le long du RAVeL) avec les départs des randonnées libres de 7 h 30 à 11 h 30. En prévente, l’inscription s’élève à 7 €/personne alors que sur place, le prix sera de 8 €.

"Les parcours sont vraiment ultrafaciles, sans trop de dénivelé, et aussi accessibles en gravel. C’est en fait le projet de fin d’étude d’une rhétoricienne de l’école Da Vinci de Perwez, Clara Aerts. Elle est d’un dynamisme incroyable pour une jeune fille de 16 ans. Notre club l’aide pour la préparation et le fléchage du parcours en lui fournissant une aide logistique. Mais pour le reste, elle a fait tout elle-même, que ce soit les autorisations administratives et autres réjouissances d’un organisateur."

L’organisation a prévu toutes les modalités pratiques avec des ravitaillements, un bike wash, un bar avec de la petite restauration.

Les préventes ainsi que les dons pour le Télévie sont possibles sur le compte BE50 3631 7893 3718.

Renseignements: 0 477 882 753.