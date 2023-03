R2 Messieurs: Castors Braine en mode patron du championnat

Dans le bas du classement, Arlon a besoin de points pour se sauver. Les Brainois en sont bien conscients. "C’est clair, les Arlonais vont vendre chèrement leur peau et ne vont rien lâcher, un peu comme ils l’avaient fait au match aller. Peu importe qu’ils se trouvent à nouveau en travers de notre route. Nous aussi, nous voulons les trois points, ajoute avec détermination le coach des Brainois. Certes, pour cela, il faudra trouver le bon rythme et nous avons travaillé cela correctement à l’entraînement. Arlon est une équipe qui alterne bien le jeu en défense, avec quelques bons jeunes encadrés par des joueurs d’expérience qui viennent bien compléter cette équipe. Mais méfiance quand même car elle a du shoot en périphérie et cela peut avoir une certaine influence sur le match. Nous avons tous les atouts pour aller s’imposer là-bas mais il faudra jouer en patron et en leader du championnat. Avec en plus l’objectif de progression que nous avons désormais pour arriver au mieux aux play off."

Un meneur et un intérieur

À Arlon, les Brainois seront au complet. Ils savent depuis belle lurette que le club va les inscrire aux play-off. "Nous y jouerons crânement notre chance pour monter en R1 car c’est l’objectif. La plupart des joueurs ont confirmé leur souhait de poursuivre l’année prochaine sauf Sam Kaminski qui a annoncé son départ pour rejoindre Waterloo, confirme Gianni Maren. Pour Quentin Dupont, qui est à l’armée, ce sera beaucoup plus incertain la saison prochaine. Nicolas Vancabeke se tâte. Il pense peut-être redescendre d’un échelon ou deux. Mais rien n’est définitivement fixé pour ces deux-là."

D’ores et déjà le club Brainois visera à compléter son effectif pour tenir la route en R1. "Pour cela on se met à la recherche d’un meneur et d’un joueur intérieur. J’ai quelques pistes qui sont déjà activées et ouvertes dans ce sens. Mais c’est vraiment trop tôt pour en parler."

Bref, en attendant, les potentiels candidats à porter la vareuse Jaune et Bleu peuvent toujours postuler auprès de Gianni Maren.