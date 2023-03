R2 Hommes: Nivelles se retrouve face à son destin

Nivelles va donc jouer son va-tout sur cette fin de championnat, pour essayer de se maintenir. Sachant qu’une des rencontres encore à jouer sera contre l’ogre Montois, on serait tenté de dire que les Aclots sont obligés de gagner leurs trois matchs restants pour garder la main sur leur avenir. À commencer par la rencontre de ce Dimanche à 17h contre Genappe à la Dodaine. Les Genappois qui sortent d’une période tumultueuse avec le départ récent de leur coach Mulaba, gardent une mince chance mathématique de se qualifier pour les play-off, mais n’ont plus leur destin en mains. "On ne pense plus aux play-off ou à quelconque autre échéance à moyen ou long terme, précise l’expérimenté Christian Ilongo. Nous nous sommes mis dans un état d’esprit dans lequel nous regardons uniquement notre prochain adversaire avec l’objectif de le battre et de produire le meilleur basket possible. On fera le bilan victoire-défaite à la fin, en voyant si cela nous a menés en play-off ou non. Nous avons en effet connu beaucoup de changement cette saison, et l’important fut de retrouver du plaisir à jouer ces dernières semaines. Contrairement aux équipes qui n’ont plus rien à jouer, on a continué à s’entraîner avec beaucoup d’intensité, en accueillant des joueurs externes qui nous challengent et nous permettent de jouer beaucoup de 5 contre 5 aux entraînements. Les entraînements sont donnés par Jonathan Vanderlinck et les matchs coachés par Dider Hoofd. On vient à Nivelles au complet, et avec l’ambition de remporter le match, comme on le fera pour toutes nos échéances à venir."

Nivelles veut tout gagner

Du côté de Nivelles, on attend Genappe de pied ferme. "On va récupérer enfin nos blessés, Khenoun et Van Ryseghem, souffle un Mike Tursugian fatigué par cette saison compliquée et par son nouveau rôle de leader, lui qui était encore un des plus jeunes joueurs de son équipe la saison passée au Canter Schaerbeek. "En effet, c’était nouveau pour moi ce rôle de joueur cadre, alors que j’étais toujours parmi les plus jeunes dans mes équipes précédentes. Je communique beaucoup aux jeunes, en essayant de les maintenir concentrés et avec un moral au beau fixe. On savait que la saison serait difficile, avec un nouvel effectif et un nouveau coach, mais les blessures et quelques départs ont accentué le niveau de difficulté envisagé. On a un cruel manque d’expérience dans le groupe en plus, mais on a gagné quelques matchs clés, et là on a quatre matchs importants à venir. Tout dépend de nous pour le maintien. On va jouer un match contre un concurrent direct, et contre des équipes du milieu de classement. On veut gagner tous nos matchs pour ne pas devoir dépendre des résultats de nos adversaires. Je sens le groupe très motivé et prêt à tout pour battre Genappe dimanche. C’est notre seul objectif pour le moment."