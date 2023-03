R2 Dames: Un derby brabançon pour le Rebond

Le Rebond se contente de sa place a à la mi-classement mais jouera le coup jusqu’au bout par respect pour la compétition. "Vous pouvez compter sur moi pour motiver les troupes", sourit la coach Sarah Dochez. Son équipe vient de réaliser un ¾ et occupe la sixième position de la Régionale 2B. "J’ai remarqué que lorsque nous enchaînons les matchs face à des équipes de même niveau, nous avons du répondant et nous remportons en général la mise. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Après Ganshoren, qu’il ne faudra surtout pas prendre à la légère, il nous restera Arlon, Natoye, Esneux et Libramont. On jouera ces rencontres pour les gagner et bien terminer."

Pour ce déplacement dominical, le Rebond Ottignies sera privé des services d’Anaïs Leroy (raison familiale), Silje Leroy (épaule) et Eva Wauthier (entorse à la cheville).