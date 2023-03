R1 Dames: Le Rebond veut terminer premier et finir en beauté

Qui aurait pu prévoir à ce moment que ce serait la dernière défaite brabançonne ? Le Rebond a enquillé depuis 12 succès de rang. Il pointe à la première place de la R1 avec le remarquable bilan de 19/21. L’apothéose de cette superbe saison approche à grand pas et c’est toute une équipe qui a envie d’y apporter la touche finale.

"Nous sommes beaucoup plus en rythme et en confiance qu’à l’époque", note Sarah Dochez.

La mentalité ottintoise a également changé: "Ce n’est pas que nous étions en surconfiance mais nous étions dans un monde"ça va aller". À présent, vu notre position à défendre, nous considérons très au sérieux chaque rencontre. Garder cette première place et ce statut d’invaincu à domicile sont devenus nos objectifs."

Sarah sait que c’est un fameux client, coriace physiquement, qui se présente ce samedi aux Coquerées. Un fameux duel se prépare entre les deux meilleures défenses de la série. "Huy, c’est un peu le même profil que nous. C’est un ensemble avec de la jeunesse mixée à de l’expérience. Je me souviens aussi d’une équipe agressive qui courait partout. Physiquement, nous n’étions pas prêtes à l’aller. Les Hutoises nous sont rentrées dedans et on n’a pas su répondre", observe Sarah, qui ne rechigne jamais à la tâche mais qui ne sera pas à 100% non plus. "Je souffre depuis quelque temps d’une inflammation au tendon d’Achille. J’ai un traitement pas super agréable chez le kiné. Je saute parfois quelques séquences d’entraînement mais je jouerai ce samedi. J’ai bien sûr confiance en mes coéquipières mais je sais également qu’on aura besoin de poids et d’expérience dans la raquette."

Pour cette rencontre de haut de tableau, le Rebond Ottignies sera privé de Céline Kazadi (vacances) et peut-être d’Audrey Haesendonck (incertaine en raison d’une déchirure au petit doigt). En l’absence de ces deux éléments d’expérience et de taille, Ottignies devrait pouvoir compter sur son réservoir jeunesse.

Comme le top 4 s’affronte ce week-end, un succès ottintois ce samedi conjugué à une victoire du BCCA Neufchâteau (3e) sur le RBC Ciney (2e) donnerait trois victoires d’avance à quatre matchs de la fin au groupe ottintois. Autrement dit, la quasi-certitude de la première place.