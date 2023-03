Une équipe représentant le Brabant wallon et une autre de Bruxelles accéderont aux finales francophones pour chacune des catégories de jeunes, garçons et filles à l’issue de ce tournoi qui se déroulera dans plusieurs salles ce week-end du 25 et 26 mars. Le règlement a été adopté par six voix pour, une contre et une abstention.

Le club de Guibertin a déposé réclamation contre ce règlement estimant que les joueurs en double affiliation devraient pouvoir y participer, ce que le règlement interdit. Les dirigeants guibertins ont considéré que le règlement avait été adopté tardivement. Le procureur de Volley Belgium, en l’absence d’un procureur francophone, a instruit le dossier, jugé par La commission de réclamation de la Fédération de Volley-Ball Wallonie Bruxelles. Celle-ci a donné raison à Guibertin. Le règlement a donc été annulé. Comme aucun autre règlement n’était proposé, la commission de réclamation a imposé au CA du BWBC d’appliquer le règlement 2022. Dans celui-ci, la double affiliation n’était pas autorisée non plus.

Le retour au règlement 2022 implique deux changements: les rencontres se dérouleront en deux sets, et non pas en deux sets gagnants. Il faudra aussi organiser des finales entre les vainqueurs bruxellois et les vainqueurs brabançons wallons dans chaque catégorie. Ces finales avaient été abolies dans le règlement 2023.