Pas de discussion à l’assemblée générale

Il a voulu inscrire un point à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 mars dernier: "vote pour le lancement d’une procédure de restructuration basée sur la proposition de Valentin Ergot et pour l’organisation d’élections anticipées."

Sa demande n’a pas été prise en compte, il a donc envoyé un ordre du jour bis, non officiel, pour l’assemblée générale.

"Une restructuration est nécessaire pour mettre fin à l’inertie qui règne à la fédération"

Comme beaucoup de personnes s’y attendaient, le point n’a pas été abordé lors de l’assemblée générale. "L’organe d’administration n’a rien voulu entendre malgré la réaction de plusieurs clubs. Les membres de l’OA ont indiqué que le point ne figurait pas à l’ordre du jour et qu’il n’était donc pas question d’en discuter", indique Hector Tubiermont, responsable du club de Genappe, présent à l’assemblée général. "Je pense qu’on aurait pu en parler. Une restructuration est nécessaire pour mettre fin à l’inertie qui règne au sein de la fédération", indique-t-il.

Éric de Boer à l’OA

Cette démarche de Valentin Ergot n’était pas la seule surprise de la semaine dernière. Le président de la fédération francophone, Sébastien Potiez, remettait sa démission comme président, mais aussi comme membre de l’organe d’administration.

Éric de Boer, affilié à Genappe, est devenu le premier suppléant bien que figurant à la dix-neuvième place sur la liste après les résultats des élections de mai 2021.

L’homme, connaissant l’atmosphère régnant au sein de l’organe d’administration de la fédération des Jeux de Paume Wallonie/Bruxelles, a hésité à remplacer Sébastien Potiez au sein de l’OA. Il a finalement courageusement accepté de monter dans l’OA dans le but de s’impliquer "pour le bien de tout le monde, pour défendre toute cause juste et honnête", a-t-il indiqué.