N2B Messieurs: Le sommet du classement est à nouveau en vue pour Guibertin

La défaite de Lint à Booischot le week-end dernier a remis l’équipe de Guibertin à l’avant-plan à un point tel qu’une victoire à trois points à Haacht porterait la formation guibertine en tête de la série, avec un point d’avance sur Haacht. "C’est chouette d’être toujours dans le coup à trois journées de la fin de la saison. Si on prend les trois points lors de nos trois dernières rencontres, nous serons champions. Mais, il nous reste deux rencontres difficiles, contre Esneux et à Genk. Après notre défaite contre Lint et nos victoires à deux points, on ne pensait pas que nous pourrions revenir dans la course au titre", signale l’entraîneur guibertin, Audry Frankart.