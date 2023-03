N1 Messieurs: Nivelles peut assurer sa quatrième place

Nivelles s’était fixé comme objectif de terminer à la cinquième place. Au vu des bons résultats, le club a placé la barre un peu plus haut: "Terminer à la quatrième place serait formidable", indiquait il y a quelques semaines le coach Tim Van de Wielle. Après la victoire contre Anvers samedi dernier, il ne manque que trois points aux Aclots pour que cette quatrième place soit définitivement acquise. "L’objectif sera de prendre trois points contre Booischot ce samedi. Il restera ensuite deux rencontres, à domicile contre Mortroux (15 avril) et un déplacement à Marke (23 avril). Sur papier, le match contre Booischot est le plus facile des trois matchs que nous devons encore disputer. Mortroux est une équipe difficile à manier tandis que Marke n’a perdu que deux rencontres depuis le début de la saison."