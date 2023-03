Le BBC Braine-le-Château assuré de son maintien en P1

"Ce succès face à Uccle Europe confirme notre bonne saison et on fait en outre plaisir au leader, le Canter Schaerbeek", résume Franck Stevens.

Lefever futur assistant du coach ?

Un coach confirmé à son poste pour la saison prochaine. D’autres décisions sont déjà tombées: "Thomas Somers et Laurent Lefever arrêtent. Ce dernier s’est fait les croisés pour la troisième fois et envisage peut-être de se former dans le coaching. Il pourrait devenir mon assistant la saison prochaine, nous devons encore clarifier les rôles avec le comité."

Plusieurs joueurs resteront la saison prochaine: "Nicolas Neskens et Olivier Wilmus restent. Arnaud Dooms est en stand-by. Quentin Ronse revient d’un déplacement professionnel à l’étranger et reprendra avec nous. On discute avec 2-3 renforts potentiels: un jeune et deux joueurs confirmés. S’ils signent tous, je pense qu’on sera paré pour une bonne saison", renseigne le coach Franck Stevens, dont l’équipe se produisait hier soir au RPC Anderlecht.