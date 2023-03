La Randotom, ce dimanche 26 mars à Sart-Dames-Avelines

VerTT propose de venir rouler, que ce soit en famille, avec des amis ou même seul, sur les parcours VTT concoctés pour l’occasion.

Le départ pour tous les parcours se fera depuis le complexe sportif de Sart-Dames-Avelines (chemin Bruyère du Coq, à Villers la Ville). Il est possible d’y participer en mode randonnée, avec le choix entre quatre parcours différents selon vos capacités ou vos envies: 15 kilomètres pour une randonnée en famille, 30 kilomètres pour aller chercher un peu plus de challenge, 45 kilomètres si vous désirez tester vos limites, voire 65 kilomètres, qui est la distance la plus longue pour une sortie VTT.

Il est aussi possible d’y prendre part en mode chrono sur un parcours de 45 ou de 65 kilomètres.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site internet du club: https://vertt.be/