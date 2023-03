Héloïse Stevins croit au titre avec La Hulpe

Sera-ce suffisant pour conserver le titre de championnes de Belgique ? "Tout se joue dans la tête mais on se met zéro pression même si chaque sportif joue pour essayer de performer et de gagner. Là, on aborde les matches les uns après les autres et le principal est d’être dans les six premiers pour disputer les play-off. Les semaines à venir seront compliquées car il y aura encore des départs en équipe nationale mais même si le chemin est sinueux, on continue à y croire."

La Bruxelloise de 30 ans, qui exerce la profession de kinésithérapeute du sport à Waterloo, dispute sa cinquième saison à La Hulpe. "J’ai commencé le rugby avec ma sœur jumelle et des copines quand j’avais seize ans. À la base, c’était juste pour essayer un nouveau sport et on a directement accroché. Étant originaire de la région de Charleroi, j’ai débuté au Black Star avant de rejoindre Boitsfort pendant huit ans. Cette saison, je me sens en forme et j’ai la chance d’avoir beaucoup de temps de jeu."

Avec l’équipe nationale en Afrique du Sud

Également présente en équipe nationale de rugby à sept depuis treize ans, Héloïse prendra part dans un mois au prochain objectif de la Belgique. "Nous sommes en pleine préparation de la saison internationale avec, dans une semaine, un camp d’entraînement afin de préparer les Challenger Series (20-22 avril et 28-30 avril) en Afrique du Sud qui serviront de qualification au mondial de 2024."