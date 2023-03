Félix Dopchie veut encore y croire

L’an dernier encore, juste avant son passage comme stagiaire pro chez Bingoal Sauces Pauwels, Félix s’est brisé la clavicule. Une frustration car il respirait pleinement la forme.

Cette année, tout a bien débuté lors de l’ouverture de la saison avec une très encourageante troisième place. Le coureur de la formation Mini Discar Cycling team espérait enchaîner sur les épreuves suivantes mais, légèrement malade, il n’a pas obtenu les résultats escomptés. "Histoire de me faire un peu plaisir et me remonter le moral, j’avais choisi une course plus cool le week-end dernier mais j’ai chuté, raconte Félix. Rien de cassé mais visiblement, un souci malgré tout à la clavicule, pas le même que l’an dernier heureusement. Je dois passer d’autres examens pour déterminer la nature du problème, les médecins eux-mêmes ne trouvent pas."

Résultat, un arrêt qui ne tombe pas au mieux… "En effet, même si les courses intéressantes du mois d’avril sont peu nombreuses, surtout avec l’annulation du Tour de Saône et Loire. Je me tournerai du coup vers la suite avec le Triptyque Ardennais qui sera très relevé cette année. Je n’y serai probablement pas au mieux avec l’arrêt actuel, mais c’est néanmoins important de m’y montrer puisque j’espère encore pouvoir avoir ma chance à un niveau supérieur l’an prochain !"

Pour y parvenir, l’été sera déterminant. "Il y a le Tour de Liège et aussi le Tour de Namur, deux épreuves par étapes avec des parcours qui me conviennent généralement très bien, sans oublier le niveau avec de très bonnes équipes qui y participent. Si je parviens à m’illustrer là-bas, ce sera tout profit. Et puis, il y a aussi des courses que j’aime bien, même si le tracé à première vue ne me convient pas. Je pense au Mémorial Vanco (Wavre-Rijmenam) où j’ai toujours apprécié m’aligner."

D’ici là, Félix Dopchie espère rapidement solutionner son souci physique et reprendre avec sa formation Mini Discar Cycling Team où il se sent très bien.