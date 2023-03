"N’oublions pas qu’il y a trois descendants et qu’on n’est qu’à quatre points du dernier relégable, prévient le T1, Olivier Suray. Mais il ne faut pas regarder ce qui se passe en dessous et se donner à 200% car quand Braine le fait pendant nonante minutes, personne ne peut le battre. Le gros souci, c’est qu’on a encore raté énormément d’occasions à Aische. Le match devait être plié à la mi-temps mais malheureusement, ce n’est que 0-1, et la seconde période fut un sketch de la part du trio arbitral. Je veux bien que les joueurs doivent mieux gérer les émotions mais c’est difficile quand on est un peu volé alors qu’on donne tout."

En attendant, les Jaune et Bleu sont dans l’obligation de faire un résultat, ce dimanche, face au Crossing qui sort d’un 2/12. "On avait été battu sur une petite erreur d’un jeune à l’aller et c’est un match qu’on doit absolument gagner cette fois-ci. On va rencontrer une équipe technique avec un autre budget que le nôtre mais qui adore son synthétique et qui n’aura pas la même surface à Braine. Cela dit, ils ne sont pas loin du tour final et ne viendront pas se balader. Espérons avoir ce brin de chance et rentabiliser notre quota d’occasions."

Lella, Buscema et Lo Giudice réintègrent l’effectif. Par contre, Willaert (blessé), Campitelli et Duga (suspendus) sont absents à leur tour.

Le noyau: Chalon, Mwaso, Samutondo, Lella, Laurent, Deglas, Aragon, Smeets, Merchier, Wallaert, Roman, Derwa, Ladrière, Lo Giudice, Kumba, Coulibaly, Baras et Buscema.