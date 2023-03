D2 ACFF: Rebecq à Namur pour bousculer l’équipe en forme du moment

De quoi laisser présager une belle rencontre de football selon Dimitri Leurquin, coach des Rebecquois. "C’est un très bon challenge qui nous attend et un excellent test afin d’évaluer notre véritable état de forme. Lors de la rencontre aller, nous avions été défaits chez nous, plus par des coups du sort que par une équipe plus forte. Nous avions fini la rencontre à neuf, et malgré cela on sentait qu’on aurait pu prendre quelque chose ce soir-là. Mais depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, tant chez nous qu’à Namur, et quand on regarde la série en cours du côté namurois, tout laisse à penser qu’on va vivre une belle rencontre."

Depuis la manche aller, Namur est devenu un véritable prétendant à la montée vers la D1 amateurs. Ce sera dans un rôle d’outsiders que les Rebecquois se déplaceront chez les Merles. "Les deux équipes sont en forme, précisait Dimitri Leurquin. Mais les Namurois évoluent chez eux, et dans leur contexte, avec les enjeux qui sont les leurs, la pression sera de leur côté. Ce n’est pas pour autant qu’on ne fera pas tout que pour l’emporter. On a toujours l’envie de se rapprocher le plus possible du top 5, et on sait que dans cette série, l’enchaînement de deux ou trois victoires peut vite faire la différence. Namur en est la preuve."

Devel est toujours blessé et il est rejoint par Régis Demolie à l’infirmerie. Pour le reste, le groupe sera au complet.

Le noyau: Vandermeulen, Vervondel, Kouame, Depotbecker, Cordaro, Demolie, Bova, Camargo, Bagayoko, Contino, Bailly, Henri, Piret, Lufimbu, Delsanne.