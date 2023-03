Clarice Marteau, une arme énergique dans les mains de la R2 brainoise

Originaire de Ciney, Clarice Marteau a pas mal bourlingué dans sa jeune carrière. "J’ai commencé le basket à Ciney, explique la jeune fille. Ensuite, mon papa, militaire, a été envoyé pendant trois ans en Turquie. Nous l’avons suivi avec toute la famille. Là-bas, j’ai voulu continuer à jouer au basket, mais ce n’était pas la même chose que par chez nous. Le niveau était beaucoup moins élevé. Du coup, j’ai arrêté. Une fois rentrée en Belgique, j’ai pris une année de pause pour apprendre le néerlandais. Ensuite, je suis partie jouer du côté de Woluwe avant d’aller au SKW pour m’améliorer encore plus. Ici, cela fait deux saisons que je suis à Braine. J’avais eu la proposition pour rejoindre le club et pouvoir m’entraîner un peu avec la D1, donc j’avais accepté."

Si elle a pu goûter à la D1, Clarice Marteau ne voit plus son avenir dans ce monde. Et pour cause, la jeune fille a décidé de suivre le chemin paternel en entrant à l’armée. "Mon but voici un an, c’était la D1. Maintenant, cela ne l’est plus du tout. J’ai essayé et j’ai vu que ce n’était pas quelque chose qui me plaisait autant que je le pensais, confie-t-elle. La R2, c’est très bien pour moi et je me plais très bien avec ce groupe. En plus, mon emploi du temps ne me permet pas de m’entraîner. Difficile donc de pouvoir espérer autre chose."

Laurent François se souvient du moment où Clarice Marteau lui a expliqué la situation. Il a directement pensé au collectif: "C’était en début de saison. Clarice m’a expliqué qu’elle avait réussi l’examen d’entrée à l’École Royale Militaire, ce qui signifie sortie non-autorisée la semaine. Elle m’a demandé si je l’acceptais encore en R2 ou si elle se mettait à disposition de la P1. J’ai rassemblé les cadres du groupe Alicia De Keyzer, Lisa Marblie, Clara Meunier, Nina Robert et Sophie Tilmant. Je leur ai expliqué la situation. Leur réponse a été unanime. C’était oui, il n’y avait pas de raison que Clarice ne fasse pas partie du groupe R2."

"Clarice donne sa vie pour l’équipe"

Comme sa prestation altruiste et énergique en finale de la Coupe AWBB U19 dimanche dernier à Mons le prouve, Marteau reste très impliquée dans le groupe. "Clarice sur un terrain donne sa vie pour l’équipe. Elle est beaucoup plus relax que la saison passée. Elle s’entraînait avec la D1, il y avait un peu plus de pression. Ici, je ne la fais pas démarrer, c’est logique car elle ne s’est pas entraînée mais elle participe activement aux victoires. J’ai l’impression qu’elle prend plus de plaisir et qu’elle est davantage décontractée. Pour moi, elle fait une meilleure saison que l’année passée. Son état d’esprit y est pour beaucoup car elle est libérée. Je pense tout simplement qu’elle prend du plaisir à retrouver ses copines le week-end. Je ne sais pas si elle accompagnera le groupe si on monte. On n’y est pas encore et on sait que chaque nouvelle saison est toujours différente", conclut le coach.