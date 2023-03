Charlier, Courtain et Verachtert ont signé à Nivelles

Après Arnaud Van Wemmel (gardien), Alexandre Nowak (ailier) et Arnaud Lebrun (milieu offensif), le RCS Nivellois annonce l’arrivée de deux joueurs supplémentaires en provenance de la P2 de Villers à savoir les deux défenseurs Kevin Charlier et Arnaud Courtain. Le club a également transféré Émilien Verachtert qui évolue déjà sous les ordres de Garry Illegems, cette saison, avec Genappe B. "Pour Kevin, il s’agit d’un retour puisqu’il a évolué à Nivelles chez les jeunes avant d’y débuter en équipe première, signale le futur coach des Aclots. Arnaud nous apportera sa robustesse derrière et toute son expérience. Quant à Émilien, c’est un jeune attaquant, costaud, qui apportera sa taille et son envie au groupe."