Walhain veut finir le travail chez lui: "C’est plus sympa d’être champion à domicile"

Christophe rentre de blessure tandis que Veronnez sera suspendu face à Beauvechain. "On a donné congé la semaine passée en raison du week-end off et cela a permis à tout le monde de penser à autre chose avant de reprendre les bonnes habitudes cette semaine. Beauvechain souffle un peu le froid en ce moment mais ça reste une belle équipe qu’il faudra prendre au sérieux d’autant qu’on avait perdu deux points chez elle (4-4) dans les dernières minutes."

Le champagne est au frais du côté des Boscailles. "Finalement, c’est peut-être plus sympa d’être champion à domicile et je pense que le club aura à cœur de faire venir du monde au stade pour participer à la fête."

Beauvechain n’a plus que deux matches à disputer et il lui faudrait un miracle pour aller au tour final d’autant qu’Henry, Kaye, Sacréas et les frères Tossens sont absents. "Ça sent un peu la fin de saison et c’est dur de se motiver en sachant qu’on a raté le coche, note Jabran Albahtouri (T1). À l’image de notre parcours, on n’a pas eu ce brin de réussite à l’aller car on méritait la victoire. Ici, le but sera surtout de prendre du plaisir en essayant d’embêter Walhain au maximum."