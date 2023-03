Roland Pachikian, 87 ans, cycliste… bon pied bon œil

Le vélo, il adore. "J’ai fait de la compétition étant jeune, jusqu’en amateur. À 18 ans, j’ai repris des cours du soir, ce n’était plus compatible. Puis je me suis marié. Ce n’est que lorsque mon fils a eu 16 ans et qu’il a voulu faire du vélo que mon épouse a dit, il peut mais tu roules avec lui… Depuis, je roule !"

Peu de temps après, le club cyclo Amicale Cycliste de Wavre (nom qui a évolué en Amicale Cycliste Les Copains de Wavre) a été créé. "Avec mon ami André Englebert, deux ans plus jeune, nous sommes les deux seuls membres de cette époque, encore en activité."

Des défis, il en a connu. "Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, Namur-Bouillon-Namur. C’est grâce au club que j’ai fait cela. Mon record de distance ? Quasiment 300 kilomètres. J’ai aussi réalisé de belles épreuves à l’étranger comme les Marmottes même si… en fait, j’ai le vertige. J’étais malade à cause de cela, déjà la veille. J’ai aussi fait le Ventoux. Là aussi, c’était pénible. Voir le vide, un vrai challenge pour moi. À un kilomètre du sommet, j’ai failli faire demi-tour ! Et pour tout vous dire, les cinq premiers kilomètres de la descente, j’allais moins vite qu’en montant, avec ce paysager désertique impressionnant. Vous l’avez compris, je n’aime pas les risques (rires)."

Roland se souvient aussi de mémorables week-ends avec le club en Alsace et le col du ballon. "On en a fait avec le club. Au début, on avait des maillots verts, un affreux vert…"

Pourquoi cette passion pour le vélo ? "Quand j’étais jeune, certainement car c’était un espace de liberté. Vers 13 ans, je faisais Bruxelles-Auvelais-Bruxelles juste pour aller voir ma tante."

Roland aime bien les côtes, mais pas les pavés. "J’ai fait Paris-Roubaix. Quand je suis rentré chez moi, j’ai dit à mon épouse, plus jamais !"