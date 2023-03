Les U16 provinciaux champions, les U17 et U19 vainqueurs de la Coupe de Belgique : les jeunes du RCS Brainois à la fête

Une saison qui s’est déroulée en deux temps pour notre interlocuteur. "Je l’ai débutée avec les U16 B avant de reprendre les A à la demande d’Henri Pensis. Ils venaient de perdre un match important contre Walhain et l’ambiance n’était pas au beau fixe. J’ai accepté de relever le défi et depuis que j’ai repris l’équipe, on a seulement concédé deux partages contre Rixensart, troisième, et il y a deux semaines contre Chastre alors qu’il y avait beaucoup de blessés."

Braine possède de loin la meilleure attaque (143 buts marqués) et la meilleure défense (12 goals concédés) en 21 matches. "On n’a pas toujours joué aussi bien que je l’aurais voulu, mais il faut parfois gagner un match sans bien jouer et ce groupe est vraiment magnifique. Les joueurs se mettaient beaucoup de pression et c’est là que le travail a été le plus important. J’ai décidé de prendre cette pression à mon compte afin qu’ils soient plus libérés, le pari a été payant et il s’agit de ma plus grande satisfaction en plus d’avoir tout fait pour que ces joueurs restent à Braine alors qu’ils étaient convoités par d’autres clubs."

Présent au stade Gaston Reiff depuis sept ans, "j’ai déjà coaché toutes les petites catégories, j’avais envie d’essayer le foot à onze et je remercie Henri de m’avoir donné ma chance il y a trois ans. Là, c’est ma deuxième et dernière année avec les U16 mais on m’a déjà proposé une nouvelle aventure et je reprendrai les U15 montants la saison prochaine."

En attendant, le dernier match de championnat est programmé ce samedi après-midi face à Lasne-Ohain. "On va essayer de finir sur une bonne note face à notre voisin qui possède une très belle équipe. Les U16 B jouant aussi à domicile, on va pouvoir fêter les deux titres tous ensemble !"

Les U16 provinciaux participeront aussi à la coupe nationale, le 7 mai, à Nijlen.