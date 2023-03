Onzièmes, les Walhinois se déplacent samedi soir chez un ténor de la série. "Nous serons déforcés mais malgré tout, on ira là-bas avec beaucoup d’envie et pour tenter de déstabiliser une équipe qui joue très bien au foot", relate Quentin Van Den Broeck qui sera privé de Renier, Colot et Vanvarenberg.