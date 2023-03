Azaizaoui est suspendu. "Ophain était le dernier match avant l’échange avec la P2 et on avait gagné en équipe grâce aux valeurs mises en place. Comme eux, on n’a plus rien à jouer si ce n’est de faire en sorte que Vennekamp termine meilleur buteur", note Cédric Musette (T1).

Ittre

Après une semaine de repos, "on se prépare pour le tour final car ce sera compliqué d’être champion ou même deuxième, indique Gaëtan Sempoux (T1). Le but est d’assurer la troisième place contre le White Star mais tout match est à prendre au sérieux." Jassogne est suspendu.

Waterloo B

Il y aura des retours face à Genappe car "il y avait encore pas mal de blessés, on a eu deux forfaits de dernière minute et Rukoza était malade à Ittre, indique José Ngoyi (T1). Ce n’était pas facile d’aller chercher un point là-bas mais on essaie de s’accrocher au Top 5."

Genappe B

Après sept matches sans victoire, "on se concentre sur Waterloo, une très belle équipe jouant le Top 5 et contre qui on était passé au-dessus à l’aller en étant bien en place, rappelle Gary Illegems (T1). Ici, on jouera avec nos armes pour espérer retrouver des couleurs."

Waterloo Lion’s

Match couperet face à Olympic Anderlecht. "La défaite est interdite puisqu’on a trois points de retard, et on doit gagner pour avoir notre sort en mains, préface Alain Nzanza (T1). On a profité de l’intermède pour récupérer Booka et Ellatifi mais pas encore à 100%."

Clabecq

Goossens et Tortolani rentrent mais Faitah, Lalous et Ysebaert sont toujours suspendus. "On avait été mené 2-0 par le Léo avant de revenir puis de creuser l’écart, prévient Didier Van Eesbeek (T1). Ce n’est pas une équipe facile à jouer mais peu importe l’adversaire, c’est la première de nos trois finales pour être champion."