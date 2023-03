Incourt

N. Pierquin, Bounougou et T. Hoedenaeken (suspendus) louperont Orp dans dix jours. "On a commencé le débrief avec les joueurs afin de voir qui veut rester et quelles sont leurs ambitions pour la saison prochaine", indique Vincent Charlet (T1).

Chastre B

Il reste deux matches à disputer. "J’espère qu’il y aura de la fierté pour ne pas finir dernier, avance Jonathan Fadeur (T1). On est capable d’aller chercher quelque chose contre Jodoigne et on avait fait un bon match aller à Wavre-Limal."

Grez B

Après un amical face à la P2 de Grand-Leez, mardi, "Mélin sera un match très compliqué mais nous sommes aussi dans une bonne spirale, on est chez nous, et les garçons ont envie d’aller chercher le tour final", souligne Nicolas Gilles (T1).

Mélin

L’effectif est au complet. "On prépare le tour final sans pression mais en voulant rester invaincu, avance Benoit Lamine (T1). Grez est une belle équipe de jeunes qui va jouer sur son synthétique et il faudra mettre du physique pour l’ennuyer."

Huppaye

Ruth, Pierard et Mouteau rentrent. "On a senti un mieux dès le départ au niveau manière et engagement contre Incourt, apprécie Marc Warnant (T1). Perwez sera encore une finale et il paraît qu’une finale ne se joue pas mais qu’elle se gagne !"

Perwez B

Après trois semaines sans jouer, "c’est le match de la dernière chance. Le tour final n’est pas un objectif mais pourrait être un plus. Ce sera donc quitte ou double face à Huppaye qui reprend du poil de la bête", glisse Didier Liroux (T1).

Jodoigne B

Après les deux dernières défaites face à des équipes du Top 5, "on continue à préparer la saison prochaine, souligne Frédéric Stoffelen (T1). Il nous reste trois matches et on va d’abord à Chastre pour essayer d’éviter la dernière place."

Orp-Noduwez

Dernier week-end de repos avant le match de clôture contre Incourt sans Naulaerts, suspendu. "On ne s’entraîne plus que le jeudi car c’est dur de suivre deux entraînements quand on n’a plus rien à perdre", remarque Gaëtan Gramme (T1).