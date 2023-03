Eagles, champion en P1, accède à la promotion

L’équipe était plus stable que la saison dernière. "La différence par rapport à la saison dernière est l’arrivée de Ludovic Kihl, un apport offensif. C’est aussi dû à la présence de Julien Vanden Bremt, notre passeur. Il a disputé toutes les rencontres. L’année dernière, nous avions souffert à plusieurs reprises de l’absence de Gil Lorge, retenu par ses occupations professionnelles."

Gil Lorge a repris du service dimanche dernier pour le match contre Guibertin. "Julien Vanden Bremt était en vacances la semaine dernière."

Par contre, Maury Clerck était absent. "Il s’est blessé à l’échauffement et a été embarqué en ambulance. C’est dommage qu’il n’ait pas pu participer à la fête."

Cela fait trois saisons, depuis l’arrivée d’Adrien Henry à la tête de l’équipe, que le club envisage la montée. "Il y a deux ans, nous avions terminé à un point de la deuxième place. L’année dernière, il nous a manqué un point pour être champion. Cette saison, je pense que nous méritons le titre", avance Adrien Henry.

Deux transferts, deux contacts

Le club a d’ores et déjà envisagé la saison prochaine. "Nous avons conclu deux transferts en vue de la saison prochaine: Julien Coessens et Jérémy Lobel, tous deux d’Ixelles, défendront nos couleurs. Nous sommes en contact avec Arnaut Crabbé et aussi Gaëtan Willemaers. Ce dernier sera soit à Walhain, soit chez nous. L’objectif la saison prochaine sera de terminer au minimum à mi-classement", poursuit Adrien Henry.

Ce dernier sera toujours à la tête de l’équipe. "Je suis en train de passer les cours Adeps. Je serai en ordre pour pouvoir coacher la saison prochaine en promotion", signale-t-il encore avant d’aller faire la fête à la cafétéria avec les dirigeants et les joueurs.