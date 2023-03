Collaboration entre l’AFCCM Braine et le RCS Brainois: "C’était dans la logique des choses"

Raison pour laquelle notre interlocuteur s’était réinvesti à l’AFCCM. "Il y a deux ans, j’ai redécouvert le club que j’avais lancé et le bilan était désolant. J’ai donc décidé de remettre le pied à l’étrier et de reprendre la direction des jeunes. On a bien relancé le projet avec l’arrivée d’une soixantaine d’enfants du Collège dans les petites catégories. Le problème, c’est qu’on a un gros trou à partir de onze ans."

Sans compter que la saison en P3 fut très compliquée. "Il y a eu énormément de problèmes de disponibilités alors qu’on était parti sur un noyau de trente joueurs et qu’on avait même pensé créer une seconde équipe. Mais Fabrice (Deman, le T1) a dû se démener pour avoir un groupe complet chaque semaine, il s’est épuisé à motiver les troupes et je l’en félicite, même si c’est pénible pour un coach quand on est dans une spirale négative."

À quoi ressemblera l’AFC en 2023-2024 ? "On a lancé une enquête sur le projet dans l’idée de faire un mix entre les jeunes du RCSB, mon club d’origine, et nos joueurs les plus motivés à évoluer dans un milieu compétitif, mais ceux-ci se dirigent plutôt vers la création d’une équipe Abssa et on respecte leur choix. Le noyau sera donc composé quasi intégralement des U19 du RCSB qui ne sont pas encore prêts à franchir le palier vers la P2. Concernant le coach, on est en discussion mais on veut d’abord mettre en place un organigramme clair."

Autre nouveauté, l’équipe ne jouera plus au Joli Bois à Waterloo mais bien au stade Gaston Reiff.