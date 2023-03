Après le titre francophone, le titre national pour la Brainoise Cilia Vermeiren

Dimanche dernier, elle s’est présentée au complexe sportif de Blocry à Louvain-la-Neuve pour les championnats de Belgique en simples dames D. "Je voulais y donner ce que je pouvais pour n’avoir aucun regret à l’issue de la compétition", indiqua-t-elle.

Victoire à la belle après avoir été menée 0-2

Elle a fait beaucoup mieux puisqu’elle a décroché le titre de championne de Belgique. "Aux francophones, j’avais tout gagné 3-0. Ici, cela a été beaucoup plus difficile. J’ai gagné 11-9 à la belle en finale après avoir été menée 0-2 face à une adversaire néerlandophone classée D4. Je me suis alors dit qu’il fallait que je me libère. Après cela, j’ai beaucoup mieux joué", poursuit la jeune fille.

Si elle a pu redresser la barre et briller dans les compétitions francophones et nationales, c’est dû à son talent, mais aussi à son travail. "Depuis les compétitions brabançonnes, je me suis beaucoup entraînée, notamment lors des stages organisés par mon club, Piranha Waterloo. Mes coachs m’ont aussi appris à gérer mon mental. Avant, lorsque je perdais un point, je me focalisais sur celui-ci. Maintenant je pense au point suivant, sur ce qui se passe bien. J’ai gagné en confiance."

C4 la saison prochaine

La jeune fille va maintenant tenter de faire monter son équipe en division 3. "Nous avons terminé deuxième. Nous allons jouer les barrages pour la montée en division 3. Sur le plan personnel, je vais monter de D2 à C4 en dames. Je ne fais pas de tournoi en dehors des compétitions officielles de la fédération. Il m’est donc difficile d’emmagasiner plus de points."