P3D: Dos Santos restera T1 au Ronvau

En attendant, l’équipe reste en lice pour une place au tour final malgré sa défaite de jeudi passé. "On est quand même revenu de 0-2 à 2-2 face au deuxième qui nous avait largement dominés à l’aller. Il reste deux matches, on est cinquième et on peut encore gagner la tranche. On va donc terminer avec le même objectif et l’équipe est motivée. Je m’attends à un beau match de foot face à une équipe de Wavre-Limal qui a toujours eu de bons jeunes, même si ce sera compliqué puisque le dernier match nous a coûté plus que trois points."

Baumans (rupture des ligaments croisés) est out. Vandamme se soigne aussi. Verrept va rentrer.

En face, Staelraeve et Sadon sont absents. "On prend Ronvau très au sérieux car il est dans une bonne spirale à l’exception de son faux pas contre Mont-Saint-Guibert, note Mohamed Riani (T1). Et on avait gagné difficilement à l’aller face à une équipe solide qui joue au foot. Ils sont juste devant nous mais on a pour objectif de finir quatrième avec mes gars."