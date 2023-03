P1 : Perwez plus proche que jamais du titre ! On fait le point avec le Top 4

FC Perwez

Bilan chiffré: 1er /60 points/19 victoires/+34

Reste à jouer: RUTB – Berchem – BX Brussels

Analyse: C’est assez incroyable que pour être signalé mais l’histoire pourrait repasser les plats du côté perwézien. Et quelle histoire ! Le 30 mars 2022, les Rouge et Blanc devenaient champions en P2 à deux journées de la fin lors d’un match en déplacement. Ce dimanche 26 mars, à Tubize, Perwez pourrait fêter un nouveau sacre moins d’un an après son dernier couronnement et alors qu’il resterait deux rencontres à disputer. "N’allons pas trop vite en besogne et concentrons-nous exclusivement sur notre équipe. Les gars sont assez expérimentés pour ne pas trop anticiper et élever leur niveau de jeu afin de battre cette équipe de Tubize-Braine B. Le match ne sera pas simple du tout et en fonction des joueurs qui descendront de la D2, il pourrait être encore plus compliqué. Nous serons bien évidemment supporters de Lasne-Ohain dans le même temps mais si les bouteilles doivent rester au frais ce week-end, ce ne sera que partie remise pour dimanche prochain face à Berchem", lâche Fabian Bamps.

Perwez sera champion ce dimanche s’il bat Tubize-Braine B ET que Lasne-Ohain bat Kosova.

FC Kosova

Bilan chiffré: 2e /56 points/18 victoires/+12

Reste à jouer: Lasne-Ohain – RUTB – AFC Evere

Analyse: Les Schaerbeekois restent en embuscade mais n’ont plus leur sort entre leurs mains. Vainqueur de la seconde tranche et donc déjà assuré d’une participation au tour final, Kosova doit absolument gagner dimanche face à la RULO et espérer un faux pas du leader s’il veut continuer à rêver du titre.

Lasne-Ohain

Bilan chiffré: 3e /52 points/16 victoires/+27

Reste à jouer: Kosova – AFC Evere – Stade Everois

Analyse: Les gars de Christophe Collaerts réalisent une superbe saison et si leur participation au tour final est déjà acquise via le classement, ils sont toujours en course pour le titre malgré huit points de retard. "Nous y avons pensé durant une bonne partie du championnat mais la défaite face à Genappe a fait mal au moral. Il faudrait un véritable cataclysme pour que Perwez s’écroule mais nous allons de toute façon faire le maximum pour terminer le plus haut possible. On se focalise maintenant sur les trois matchs restants et ce serait pas mal de rebondir après le revers frustrant d’il y a deux semaines. Après Genappe, nous allons affronter une autre équipe qualifiée pour le tour final et c’est un bon moyen de se juger et de s’évaluer", explique le T1 lasnois qui doit faire face à plusieurs bobos dans son noyau.

FC Genappe

Bilan chiffré: 4e /52 points/15 victoires/+34

Reste à jouer: AFC Evere – Stade Everois – Sporting Bruxelles

Analyse: Lauréat de la première tranche, les Genappiens sont qualifiés depuis belle lurette pour le tour final.

Quatrièmes du classement, ils tentent de préparer au mieux cette échéance importante. "Nous venions de battre Kosova et la RULO avant ce couac en Coupe de Brabant. Nous allons jouer ces trois rencontres restantes très sereinement avec l’optique de rester sur une bonne dynamique, pas d’être champions à tout prix. On se doit de bien terminer le championnat pour préparer au mieux le tour final", raconte Julien Darquenne (T1) qui devra se passer de Dutrieux ce week-end.