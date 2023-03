Louise Jacquemin au caractère en Normandie

Les choses n’ont pourtant pas démarré de la meilleure des façons. "Lors de la première étape, il y a eu énormément de chutes et nos filles ont été particulièrement touchées. Quand tu es un peu juste, et que tu dois revenir après t’être retrouvée au sol, c’est mission quasi impossible, souligne Ludivine Henrion. On savait que tout devait être réuni pour avoir l’équipe complète à l’arrivée finale. Mais on retient le positif, les filles aussi !"

Pour la Brainoise Louise Jacquemin, on se doit de souligner son courage. "Elle a chuté le premier jour, et a été soignée sur place pendant plus de cinq minutes avant d’avoir le feu vert du médecin. Elle se voyait déjà rentrer à l’hôtel mais à force de courage, elle est repartie et a pu terminer l’étape et mieux encore, elle a assuré lors des étapes suivantes. Le tout au caractère."

L’épreuve étant par étapes, il a fallu prendre ses marques. "C’est en effet un beau défi que nous avons relevé. Je connais les courses par étapes mais en tant que coureuse. De l’autre côté de la barrière, c’est complètement différent et très intense. Nos soigneurs n’ont pas eu une minute à eux alors que c’était une première pour eux. Du côté du mécano, il a bien géré lui aussi, mais il était bien plus expérimenté. On a aussi eu l’aide de notre photographe et bien sûr, de Luc qui est venu nous assister."

Minna-Maria Kangas et Femke Melis ont donc, tout comme Louise Jacquemin, rempli le contrat. "Chapeau à elles, et mention pour Femke qui nous a rejoints la semaine dernière. Elle était sur le carreau, sans équipe. Une certitude, elle nous sera très utile cette saison. Je n’ai pas hésité longtemps quand elle nous a contactés pour signer chez nous. J’avais roulé avec elle chez les jeunes et je connais son excellent tempérament."