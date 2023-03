L’Union SG est championne et le White Star est vice-champion en P1. Reste à savoir qui de Lasne-Ohain ou Jodoigne complètera le podium. Les Ohinoises possèdent actuellement un point d’avance "mais il faut se remettre en question car si on joue comme à Chastre, ce sera dur d’aller chercher cette place honorifique", prévient Olivier Minsart (T1).

Dans les rangs jodoignois, "la dernière défaite de Lasne relance un peu l’intérêt de cette fin de championnat, indique Gilles Marko (T1). On doit donc gagner nos deux derniers matches d’autant qu’elles ont un match compliqué contre Mont-Saint-Guibert ce week-end."

Mont-Saint-Guibert et Chastre B, où Léo Noemi sera toujours le coach la saison prochaine, vont terminer en roues libres.

Victorieux il y a dix jours, Wavre-Limal a quasiment assuré son maintien. "On n’a pas l’avantage au niveau du goal-average mais on doit encore rencontrer Maccabi et Nivelles, et on vise un 6/9 avec le dernier succès contre Boitsfort pour finir en beauté", lance Mehdi Chakroun (T1).

Suite à sa dernière défaite, Nivelles est assuré de terminer dernier. Son match d’alignement contre Wavre-Limal se disputera le samedi 15 avril à 20 h 30, soit deux semaines après la dernière journée.

Provinciale 2

Walhain est champion en P2 et l’Union SG B terminera deuxième. Le suspense reste entier pour la troisième place. Jodoigne a fait le break par rapport à Ronvau (+4) en l’ayant battu il y a dix jours mais le White Star D (-5) et Etterbeek (-6) n’ont pas dit leur dernier mot d’autant qu’ils possèdent tous les deux un match de retard. "Etterbeek tombe très mal car c’est toujours dur d’aller à Bruxelles un vendredi soir mais si on ramène un bon résultat, l’objectif sera quasi atteint", remarque le T1 jodoignois, Pierre Haerlingen.

Dans les rangs du Ronvau, "c’est un peu dur mentalement en ce moment mais on espère deux bons résultats pour rester dans le Top 5", souligne le coach, Guillaume Lengelé.

De son côté, Lasne-Ohain B restera bien calé dans le milieu du tableau.