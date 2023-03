10 miles de LLN: Pierre Vancolen sur les traces de son idole Martin Delguste

La pluie et le vent ont animé la course, ce qui n’a pas empêché Pierre Vancolen de terminer les 10 miles avec un excellent chrono de 54’13. "Une très chouette course. C’est toujours sympa de courir à Louvain-la-Neuve, explique cet habitant Perwez, étudiant en éducation physique à l’UCL. Le parcours était bien cassant, horrible. Je suis resté avec le peloton pendant 5 kilomètres et j’ai commencé à dérouler lors de la première montée au Bois des Rêves. J’avais déjà fait la course en virtuel et c’est la première fois que je la faisais vraiment dans une bonne ambiance et avec beaucoup d’encouragements, de bons signaleurs et une bonne organisation. Mon objectif pour cette année est de faire des podiums sur toutes les courses de Louvain-la-Neuve. J’ai déjà gagné le trail du Kap Expé, j’ai fait 2e à la course aux flambeaux et la prochaine étape sera le run & bike Leuven-Louvain-la-Neuve."