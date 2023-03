P2B: les enjeux des trois dernières journées de championnat

C’est que La Hulpe, qui a enfilé du 5-0 à Waterloo il y a quelques semaines "est à prendre très au sérieux. Ils font tomber les grosses équipes, ils sont capables de faire mal à tout le monde, ils possèdent de bons joueurs et un bon staff. Cette équipe n’a rien volé à personne et reste la bonne surprise de la saison et ils arrivent à pleine maturité. Ce n’est pas le meilleur moment pour les jouer mais on doit y passer."

Du côté de La Hulpe, "on se rendra à Auderghem pour la gagne, prévient Jonathan Cabron. C’était électrique à l’aller, cela s’était joué à peu de chose, et avec la progression du noyau il y a moyen de réaliser un bon résultat là-bas. Et tant mieux si on continue à jouer les trouble-fête dans la course au titre. Parvenir à battre les deux premiers serait une belle réussite pour une équipe comme la nôtre. Ce sera en tout cas un bon match de foot."

Tour final

Braine B ou La Hulpe: à qui le quatrième ticket ?

À moins d’un énorme retournement de situation, on devrait retrouver au tour final Auderghem ou Waterloo, celui qui ne sera pas champion, ainsi qu’Ophain qui a remporté la première tranche et Saintes qui y est presque. "Si Auderghem bat La Hulpe et qu’on gagne contre Rebecq B, ce sera dans la poche, remarque Dorian Nizot. Avec quatre points de retard, ce sera plus compliqué pour le titre, même si un faux pas de nos concurrents est toujours possible. Mais on joue Waterloo au dernier match."

Le quatrième et dernier ticket devrait revenir à La Hulpe ou Braine B, via le classement général ou le gain de la troisième tranche où Braine est en bonne posture. "On n’a plus notre sort entre les mains mais il reste des rencontres intéressantes et tout peut encore se passer, pointe Axel Smeets, le coach brainois. Si Auderghem bat La Hulpe ce week-end puis que nous battons La Hulpe le dimanche suivant, on aura refait notre retard de quatre points sur eux. À condition que l’on batte Limal dimanche, ce qui n’est pas encore fait. Ce qui est intéressant en cette fin de saison, c’est que personne ne peut rien lâcher et doit jouer le coup à fond."

Pour La Hulpe, "participer au tour final serait sympa et cela trotte dans la tête des joueurs, remarque Jonathan Cabron. Mais à l’heure actuelle, on n’a encore rien. On a juste disputé 90% d’une belle saison. Il reste trois matches et un 7/9 nous assurerait une place au tour final."

Descente

Stéphanois veut éviter le test-match

On le sait: par descendant brabançon de D3 en P1, il y aura un descendant supplémentaire de P1 en P2 mais également de P2 en P3, à savoir un des deux 14 classés des deux séries qui se départageront lors d’un test-match. Ou les deux 14 classés s’il devait y avoir deux descendants supplémentaires.

À l’heure actuelle, le Léo est descendant de D3 mais comme Jodoigne et le RCS Brainois sont aussi en danger, la prudence s’impose. Et Stéphanois qui occupe cette fameuse 14e place en P2B doit se méfier car les Verts sont au-devant d’un programme compliqué qui les verra affronter Rixensart, Auderghem et Braine B. Les 25 points actuels de l’Excelsior risquent de ne pas être suffisants au décompte final, d’où l’importance du déplacement de ce dimanche à Rixensart, l’ancien club d’un certain Rénald Pansaerts. "Il y a toujours ce côté spécial de retrouver un ancien club, même si cela s’atténue avec le temps. Mais pas question de sentiments dimanche, il faut gagner à Rixensart pour continuer à croire au maintien. Vu qu’Auderghem et Braine ont encore de l’enjeu, ce match à Rixensart est le plus abordable de nos trois derniers. Ce qui est intéressant, c’est que Chastre qui a cinq points de plus que nous a aussi un calendrier compliqué (Waterloo, Ophain et Rixensart). Nous ne sommes pas les seuls en difficulté et je sens mon groupe conscient de l’enjeu. L’ambiance, l’envie et la mentalité sont présents. Et puis, le groupe sait qu’en cas de descente, je ne devrais pas rester au club."