Saintes

Après De Pascale, Casellas, Asaidi, Es-Sadiki et El Bakkali, Siradji, Van Zele, Parello et Rifi ont prolongé.

Wavre-Limal

Ronald Michiels sera toujours T1 la saison prochaine. Sam Ballieux, qui suit les cours d’entraîneur et qui continuera à jouer, sera son T2. Christian Servais supervisera l’ensemble des seniors. Au niveau des joueurs, De Beule arrive de Grez et le club est à la recherche d’un gardien.

Chastre

Youri Van Den Berg rejoindra Wavre-Limal alors que Lilian Brumagne se dirige vers Walhain.

Nivelles

Dimitri Loquet sera le coordinateur des équipes premières et du foot à 11. Le club alignera finalement deux P3. La première sera entraînée par Gary Ilegems qui a déjà acté dix arrivées et le seconde par Dimitri Remy qui entraîne cette saison des jeunes du club et qui possède son diplôme UEFA B.

La Hulpe

Le staff est confirmé et Hassan Seck, joueur cette saison, en fera également partie.

Waterloo

Nicolas Rodriguez, Nathan Notez, Sébastien Pirotte, Laurent Jamotte, Andy Dassy, Jakub Szulc, Ricardo Diaz, Rubem Pinto et Bangaly Soumah ont tous prolongé. Wanis Guelmani s’en va à Pâturages. Sébastien Patureau arrête alors que le club aimerait conserver Laurent Gruslet dans d’autres fonctions.

Auderghem

Leblois est le cinquième joueur de Perwez à lier sa destinée à Auderghem pour la saison prochaine alors que Nicolas Vanderhaegen a de son côté décidé de signer en faveur de Kampenhout.

SC Jodoigne

Mike Brandt, Lionel Casqueiro, Bertrand Bauwin, Maxime Joyeux, Bastien Degeest, Quentin Puttemans, Byron Calloens, Kevin Collin, Benjamin Rowet, Gilles Marko, Igor Closse, Fiorenzo Fortemps, Loup Marchal, Émilien Stordeur et Jonathan Bruno ont tous prolongé. Louis Dumont arrive alors qu’Angelo Lentini, Christophe Trolin, Jérôme Neuville (Mont-Saint-André), Charles Degroot (Wasseiges), Romain et Guillaume Dardenne s’en vont.

RC Villers

Van Wemmel, Lebrun et Nowak s’en vont à Nivelles. Serez arrive d’Ophain.

Ophain

Après Oumar Balde (Rhodienne), Paulo Dos Santos (Stade Everois) et Charles Druet (Stade Everois), Jimmy Deprins, également du Stade Everois, est le quatrième transfert entrant du club ophinois. Au niveau des départs, Keanu Boets s’en va à Auderghem, Quentin Serez à Villers et Sébastien Aragon à l’ES Braine. Michaël Colla arrête et devient T2. Amy Mampwini et Jérémy Bourgeois arrêtent alors qu’Antoine Barbieux hésite à continuer ou arrêter.