P2B: Arnaud Van Wemmel s’offre un come-back de choix à Nivelles

Doté d’une bonne dose d’expérience et de qualités qui ne sont plus à démontrer entre les perches, l’habitant de Manage aura vécu de bons moments à quelques encablures de l’Abbaye. "Mon meilleur souvenir restera aussi le plus douloureux avec ce match gagné mais finalement perdu lors du tour final la saison dernière face à Waterloo. Nous avions réalisé une très bonne saison avec une quatrième place à la clé et ce match fut l’apothéose avec une ambiance extraordinaire au bord du terrain et toute l’école de jeunes qui était présente. Dommage que cela se soit terminé de cette façon mais personne ne pourra nous enlever les émotions ressenties."

Cette saison fut pourtant moins réjouissante avec une neuvième place actuelle loin des objectifs fixés en début d’exercice. "Nous avons perdu trop de points face à des plus petites équipes et cette inconstance nous a causé beaucoup de tort. Le facteur chance n’a pas toujours été au rendez-vous non plus comme la perte de notre buteur Charlie Van Roy a été très préjudiciable."

Un nouveau chapitre va donc s’ouvrir pour Arnaud Van Wemmel du côté du CS Nivellois. Un défi de taille sous forme de come-back pour celui qui fut champion avec le club de la Dodaine en P2 lors de la saison 2018-2019. Quand l’offre du futur T1 Gary Illegems est arrivée sur la table, il n’a pas hésité un seul instant. "Le projet est super-excitant et le club veut se donner les moyens de repartir d’une page blanche afin de redorer son blason. Un noyau compétitif est en train d’être mis en place et l’objectif sera de jouer les premiers rôles en P3. Il y aura pas mal de jeunes et l’idée sera de les encadrer et que la mayonnaise prenne le plus rapidement possible. Les gens sont très motivés à Nivelles, il y a du boulot mais on ne va pas se tourner les pouces."