Les U19 de Nivelles en finale de la Coupe de Brabant

Il n’y aura malheureusement pas de finale pour les U16 de Nivelles qui se sont inclinées 61-55 face à Ganshoren. Les joueuses du coach Matton, sans doute un peu trop stressées par l’enjeu, n’ont pas réussi à reproduire le basket chatoyant proposé toute la saison.

Tournure et résultat différent pour les aînés, U19, qui n’auront aucune difficulté à prendre le meilleur face au BC Eclair (51-25). Dans une partie à sens unique, le physique impressionnant des joueuses d’Olivier Beaumont suffira à remporter la plupart des duels, à asseoir une domination au rebond tout au long de la partie, et à dominer une équipe de l’Eclair qui aura eu le mérite de jouer jusqu’au bout avec un bagage technique encore à développer. "C’était un match assez facile, reconnaît Lucille Dessart. Mais nous avons assez mal joué je trouve. On s’est un peu laissé endormir par le niveau du match, et j’espère qu’en finale on présentera une autre image, et que l’enjeu nous poussera à produire un plus beau spectacle. On affrontera l’École Européenne qui est invaincue dans sa poule au même titre que nous dans la nôtre. Ça devrait être un match intéressant, surtout que notre objectif est de réussir le doublé coupe-championnat, raté de peu la saison dernière."

Les points en 1/2 finale des U16: Berckmans E. 5, Paillez C. 1, Callebaut T. 12, Blancquaert C. 0, Aissaoui Y. 3, Buydts A. 19, Lini M. 4, Maglia J. 0, Diaollo Z. 11, Blaise G. 0.

Des U19: Bertrand A. 7 (1x3), Berckmans Z. 2, Willot J. 4, Vera Martinez L. 0, Huysman I. 1, Petre L. 13 (2x3), Du Brucq M. 4, Dessart L. 6, Ousseini A. 6, Nihangaza A. 8 (2x3), Maia A. 0, El Haddad Ezzinaty A. 0.