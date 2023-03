Jodoigne devra montrer un autre visage en finale de la Coupe de Brabant

L’équipe disputera donc le trophée à l’Union SG le 8 avril. Un futur adversaire qui a déjà décroché le titre en P1 et qui s’est défait à deux reprises de Jodoigne (4-0 et 0-3) en championnat. "Aller au bout en Coupe du Brabant, c’était l’objectif principal et dans tous les cas, on dispute une finale pour la gagner. On se donnera au maximum mais en attendant, on se prépare pour les derniers matches et peut-être décrocher cette troisième place en championnat."

Sur le plan personnel, "Je suis quand même sur une bonne période. Samedi, ce n’était pas mon plus beau match mais après avoir eu une baisse de confiance vers le milieu de la saison, je suis de nouveau à fond dedans depuis quelques matches et j’espère continuer sur la bonne voie", termine le milieu offensif qui dispute sa quatrième saison à la Cabouse après des passages à Tongres et à Landen où elle évoluait avec les garçons.