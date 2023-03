(29-27, 26-24, 25-21).

GUIBERTIN: Arthur Offermans, Jonas Renson, Arthur Lechien, Thomas Maquet, Robin de Wergifosse, Martin Joguenne, Jean Gevelle.

La défaite à Bruxelles Est le 12 mars dernier était restée dans la gorge des Guibertins. Ceux-ci avaient hâte de l’effacer de leur mémoire mais en l’absence de Florent Collignon et de Benjamin Tomasetti, tous deux blessés, les choses ne se présentaient pas sous les meilleurs auspices face à la bonne équipe de Machelen. Cette dernière, quatrième, devançait les Brabançons d’un point au classement. "Nous avions gagné 2-3 à l’aller mais sur des scores chaque fois très serrés dans les sets", indiquait le capitaine, Robin de Wergifosse.

En l’absence d’un deuxième central, Arthur Lechien s’est installé à ce poste. "La semaine précédente, nous avons joué sans Jean Gevelle au libéro. Cette fois, Arthur Lechien a dû jouer au centre. Nous devons chaque fois composer. L’équipe s’est chaque fois adaptée. C’est signe qu’elle grandit. Les joueurs appliquent la tactique mise en place", souligne le coach visité Herman Vleminckx.

Comme à l’aller face à Machelen vendredi soir, les échanges ont été très serrés. Guibertin a gagné les deux premiers sets avec deux points d’écart. "Nous avons su gérer nos émotions", poursuivait Herman Vleminckx.

Les visités ont eu des sueurs froides lorsque le score est passé de 23-19 à 23-24 en fin de deuxième set, offrant une balle d’égalisation aux adversaires. "On a eu du mal. Machelen a eu des balles de set dans les deux premières manches. On s’est battu. On a gagné à l’énergie", ajoutait Robin de Wergifosse, auteur d’une grosse prestation en réception.

Les Guibertins étaient plus à l’aise au troisième set. "La victoire fait du bien. Il nous reste maintenant trois rencontres. Nous accueillons Baudour, la lanterne rouge, la semaine prochaine avant de nous déplacer à Brussels Volley et de recevoir Haasrode Louvain chez nous lors de la dernière journée de championnat."

Les Louvanistes pourraient fêter le titre à Mont-Saint-Guibert le 21 avril prochain s’ils conservent jusque-là leur mince avance au classement.