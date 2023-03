Dries Steenhouwer quittera Nivelles en fin de saison

Il a pourtant encore été décisif samedi dernier contre Anvers. Il va sans doute s’engager avec la nationale 3 de Brussels Volley pour y retrouver Tim Van de Wielle mais aussi Iwan Verelst, Wim Tormans et Ruben Van Assche avec qui il a joué en ligue A à Louvain. "À Brussels, il n’y a qu’un entraînement par semaine, non obligatoire."

Il veut terminer quatrième avec Nivelles cette saison. "La quatrième place, c’était notre objectif. Avant le week-end dernier, nous avions encore besoin de six points. On ne pensait pas prendre trois points contre Anvers. Du coup, nous n’avons plus besoin que de trois points. Je veux terminer en beauté avec Nivelles." Il a passé six saisons chez les Aclots. "C’est le club où j’ai joué le plus longtemps. Je suis très heureux ici. C’est un chouette club. Je quitterai avec un bon sentiment."

Il était d’ailleurs prêt à rester si le club avait été dans le besoin. "J’avais indiqué que j’aurais pu rester en m’entraînant une fois par semaine si le club ne m’avait pas trouvé de remplaçant. Avec les venues de Jens Christiaens et de Robin Foret, le club est paré au poste quatre la saison prochaine."