Cela bouge à Ophain (P2B): Deprins arrive, Serez, Boets et Aragon sur le départ

Jimmy Deprins est gaucher. Il s’agit d’un joueur offensif passé par Strombeek-Bever, le SK Londerzeel, Grimbergen, l’AS Brussels City et le Stade Everois. Il sera donc Ophinois la saison prochaine, "séduit par le discours que l’on m’a tenu et les ambitions du club. Je vais aussi retrouver plusieurs joueurs que je connais et qui m’ont donné de très bons échos sur le coach. J’arrive pour apporter un plus à l’équipe."