Une semaine cruciale pour Jodoigne": Jean Winnepenninckx, le président de la RAS (D3A ACFF) n'y va pas par quatre chemins

Dimanche, Jodoigne s’est incliné 2-1 à Ath-Ostiches. Après le match, le coach Steve Dessart a utilisé des mots durs, parlant d’une équipe qui manquait d’envie. Mais pour le président Jean Winnepenninck, qui se dit "confiant mais réaliste", il est important de relativiser les choses.

Président, partagez-vous l’avis de votre entraîneur ?

Je pense qu’il a tenu ces propos sous le coup de la déception, sentant aussi que la situation se resserre derrière. Je n’ai en tout cas pas vu un manque d’envie. On a perdu, c’est le foot, mais j’ai surtout vu une équipe de Jodoigne bien en place, qui c’est vrai a commis des erreurs lors de situations offensives ou sur des phases cruciales, mais qui n’a aussi pas su saisir sa chance quand elle s’est présentée et qui méritait de prendre un point ce week-end.

"Si on ne gagne pas dimanche à domicile, on a notre ticket pour la P1"

Barragiste, Jodoigne ne compte plus qu’un point d’avance sur Saint-Ghislain et trois de plus que le Léo et Gosselies, les deux derniers du classement. Et dimanche, c’est Jodoigne-Gosselies.

Cela va se jouer à couteaux tirés. Je ne vais pas tourner autour du pot et si on ne gagne pas dimanche, à domicile, contre le dernier, on a notre ticket pour la descente en P1.

Les réceptions de Gosselies et Monceau et trois déplacements à Tournai, Tamines et Braine. Il reste cinq finales compliquées à jouer.

On doit gagner trois de nos cinq derniers matches, une moyenne que nous n’avons jamais faite cette saison. Notre bilan actuel est de 25/75, soit un tiers des points. Si on conserve cette moyenne jusqu’au bout, on ne prendrait plus que cinq points, ce qui serait trop peu. Non, il faut changer les statistiques et prendre deux tiers des points restants et cela commence par une victoire dimanche contre un concurrent direct.

À vous entendre, Jodoigne joue sa saison dimanche.

C’est un tout cas un virage dans notre championnat et Jodoigne est dans une semaine cruciale.

Êtes-vous inquiet ?

À partir du moment ou l’on prend si peu de points, il est logique d’être inquiet. Malgré la défaite à Ath, on n’a pas perdu de place ce week-end mais tout s’est resserré. Les huit derniers sont encore concernés par les places descendantes mais je crois que cela va se jouer entre les cinq ou six derniers car à ce stade, rattraper trois points sur une équipe qui nous précède est beaucoup, en sachant qu’il n’en reste plus que quinze à donner.

Comment Jodoigne en est-il arrivé là ?

Au bout de 25 matches, on peut tirer quelques conclusions. La première est que la série A est plus forte que la B dans laquelle nous évoluions la saison dernière. Personne n’est faible dans la série. Il suffit de comparer les classements. Dans notre série, Gosselies et le Léo, les deux derniers, ont 22 points. Dans la série B, Givry et Durby en ont 14 et 10. Un autre constat est que nous manquons d’expérience, de métier et de finition. Et puis, force est de constater que beaucoup d’équipes se sont renforcées pendant le mercato, pas Jodoigne qui a juste affilié deux nouveaux joueurs. Je trouve le règlement mal fait. Affilier des joueurs devrait être autorisé toute la saison mais transférer des joueurs en cours de saison en D2 et D3 devrait être interdit. Cela fausse tout.

C’est maintenant que se prépare la prochaine saison. Vu la situation, cela doit être compliqué.

Très compliqué. Les quatre transferts entrants déjà réalisés et toutes les reconductions sont liés à une clause suspensive, tant de la part du club que des joueurs, que Jodoigne reste en D3. En cas de descente en P1, tout le monde redeviendrait libre. Pour le moment, il est difficile de lier deux choses, la préparation de la prochaine saison et la volonté de bien terminer celle-ci.