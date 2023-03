Tickets pour la finale, Coupes remportées, course au titre relancée et première victoire... Le débrief’ du week-end sportif en BW

Foot - Coupe du Brabant

Perwez a battu Genappe, 3-0, ce dimanche, en demi-finale. Dans l’autre rencontre, Auderghem s’est imposé contre Evere. On aura donc droit à une finale "explosive", le 9 avril prochain aux Boscailles de Walhain, entre Perwez et Auderghem avec un personnage dont l’ombre planera au-dessus de la rencontre puisque Christophe Mortier est l’ex-coach de Perwez et le futur T1... d’Auderghem.

Chez les dames, Jodoigne a pris la mesure de Mont-Saint-Guibert, 2-1. Les Jaune et Noir s’offrent ainsi une belle finale face à l’Union Saint-Gilloise. Celle-ci aura lieu le 8 avril à… Jodoigne.

Basket - Coupe AWBB

Superbe consécration pour le Royal Waterloo, lauréat de la Coupe AWBB face à Grâce-Hollogne sur le score de 65-80. Les Waterlootois ont sué, ont eu peur mais y ont mis du cœur pour soulever le trophée.

En finale de la Coupe U19 dames, c’est le Castors Braine qui a raflé la mise en battant Liège Panthers, 78-58.

Volley - N2B messieurs

Guibertin a battu Kalmthout 3 sets à 0. Une victoire nette et sans bavure couplée à la défaite de Lint qui permet aux Brabançons wallons de repasser à la deuxième place, à deux points du leader, Haacht. Et vous savez quoi ? Dimanche, c’est Haacht - Guibertin au programme. Autrement dit, les Guibertins ont leur sort en mains pour le titre.

Jogging - Challenge du BW

Sur un très beau parcours campagnard et avec une organisation réussie, le jogging de la Chouette École, dans le cadre du Challenge du Brabant wallon, a tenu toutes ses promesses. Sur la ligne, c’est Baptiste Weitkunat qui s’est imposé pour la première fois sur la longue distance.

