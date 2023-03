"Je suis très heureux de rejoindre ce club et de faire partie de ce nouveau projet porté par des personnes compétentes tant au niveau des dirigeants que dans le staff. Travailler avec une pointure comme Dany Dehan est également un point positif. Même si le nom a changé, Walhain est un club connu et reconnu et qui inspire un certain prestige dans le Brabant wallon. C’est très motivant de s’impliquer pour remettre le club de Walhain à la place qu’il mérite dans le football provincial. Je suis impatient de découvrir de nouveaux visages, de nouvelles infrastructures et d’apporter mon expérience", explique celui qui aura porté la vareuse grézienne durant huit saisons.