Ottignies rejoint la P1, un moment historique pour la section masculine

"Pour moi, cette préparation est déjà le moment clé de la saison, avance Joffrey Tysiak. On se rend compte que ça ne tourne pas comme il faudrait. Avec quelques cadres, on a été voir le coach et celui-ci a changé notre dispositif tactique. Il a eu une autre approche avec d’autres systèmes, c’est le grand mérite de Thomas, c’est d’avoir été bon et à l’écoute."

La mayonnaise prend vite en championnat avec un succès aisé face à Nivelles. Début octobre, le Rebond et son pivot Tysiak marquent les esprits en asphyxiant Waterloo (41-82), pourtant cité dans les favoris: "On remporte le premier quart 4-27. On savait qu’on était parmi les favoris mais avec ce genre de performance, on s’est dit qu’on pouvait et qu’on allait le faire."

Ottignies n’a subi qu’un seul revers en 21 rencontres. C’est comme le souligne le coach Thys, un signe de régularité. "Pourtant, on a eu notre lot de blessés mais on a continué à avancer et tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. Le titre est collectif et certains se sont révélés, je pense à De Herdt qui a mis 30 points ce week-end."

L’ambiance est aussi pour beaucoup dans le sacre brabançon. "Une bonne bande de gars, ça aide pour atteindre des résultats. On s’est régulièrement retrouvé à prendre des pots après les entraînements et les matchs. Cela soude un team. Avec nos résultats, un enthousiasme s’est créé autour de l’équipe. Le président, d’autres membres du comité et du public venaient nous voir", renseigne encore le mentor.

Si ce titre historique est surtout une histoire de continuité, c’est aussi une affaire de camaraderie. Le capitaine Tanguy Ronval a joué à l’Excelsior et à l’ASA Saint-Hubert avec Tysiak. Gregory Noel a joué à l’Excel aussi avec Joffrey. Vanpee a joué à l’ASA et à Woluwe avec Joffrey. L’équipe se retrouvera ce week-end chez ce dernier pour fêter le titre comme il se doit.

La P2 se fera aussi plaisir avec un parcours magnifique en Coupe de Brabant, se faisant juste éliminé en quarts de finale par Uccle, une équipe du Top 3 de la P1. "On était un peu les petits poucets de la Coupe. On a juste pris du plaisir, sans pression et en toute décontraction", rapporte Joffrey Tysiak. "Avant ça, on bat la P1 de l’Excel en Coupe. Il y a du monde dans la salle. On sait qu’on peut poursuivre sur notre lancée en championnat", confirme Thys.

Blessé Tysiak est quand même monté au jeu

Malgré une entorse au genou, le pivot Tysiak a aidé ses coéquipiers qui étaient un peu à court de ressources et stressés samedi passé face à l’UAAE. "On ratait des lay-ups et on ne marquait rien. À la mi-temps, notre coach me demande si je suis capable d’essayer. J’étais en civil, il me dit de mettre un maillot. On m’a fait un tape. Je n’ai pas dû défendre face à un gars qui courait de trop. Je joue huit minutes pour calmer l’adrénaline. On se calme et on gagne au final. Je suis heureux parce que des jeunes du club ont aussi montré le bout de leur nez cette saison", conclut Joffrey Tysiak.