Le Teqball a passé le cap des 200 adeptes en Belgique

L’homme a créé la fédération belge en mai 2021 avec Maxime Genin et Jonathan Coquelle. "Un mois plus tard, en juin 2021, nous avons été reconnus par la fédération internationale. Une fédération francophone va aussi voir le jour."

Le début d’une belle histoire. "On a reçu des tables en novembre 2021 et depuis lors, on s’est déployé un peu partout dans les différentes provinces en région wallonne. On propose pas mal d’initiations et des tournois interscolaires. Il y a eu une première édition des championnats de Belgique l’année dernière et les premiers interclubs auront lieu cette année le 22 avril à Leuven."

Parmi les quinze clubs officiels, ils sont plusieurs en Brabant wallon: on peut ainsi pratiquer le Teqball à Wavre, le siège central, mais aussi à Grez-Doiceau et Louvain-la-Neuve ainsi que dans le cursus de l’UCL. Il y a aussi une antenne à Perwez.

Cap sur les Jeux européens

Mais l’actualité du moment, ce sont les Jeux européens qui auront lieu en Pologne au mois de juin. "Quinze pays tentent de se qualifier et ce sera compliqué pour nous car le sport a été développé assez tardivement en Belgique, poursuit Jonathan Rucquoy. Des pays de l’Est, comme la Hongrie, comptent déjà des joueurs pros. Ces pays ont une culture du Teqball, comme le Brésil ou les USA où cela se développe bien."

Pour se qualifier pour les Jeux européens, l’objectif est de cumuler un maximum de points lors des tournois qualificatifs organisés à Budapest (Hongrie), Skopje (Macédoine), Madrid (Espagne) et à Potgorica, au Monténégro. "Les deux premiers tournois remontent à plus longtemps mais on rentre maintenant de Madrid où l’on s’est battu avec nos armes. Les résultats sont mitigés mais on prend de l’expérience."

Joueur du RFC Grez-Doiceau et engagé par la fédération comme manager sportif, Ludovic Gueuning était du voyage. Il a joué en double messieurs avec Alexis Goffin, comme Jonathan Coquelle faisait équipe avec Maxime Genin.

Aline Zeler a joué en double dames avec Mélissa Tom et en double mixte avec Maxime Genin. Jonathan Coquelle et Mélissa Tom ont également défendu les couleurs belges en simple.