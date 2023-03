La Coupe AWBB U19, une victoire pour tout un club

L’impact va au-delà du résultat: "Le moment sportif est magique mais il est aussi positif au plan stratégique. En sport, on retient toujours le nom du premier, rarement celui du second. Ce type de performance donne de la crédibilité au projet de la CBA. Cette victoire en Coupe AWBB, c’est à la fois un point d’arrivée et un point de départ. On a montré au grand jour que ce projet reposait sur un travail de fond. Pour le club, ce type de résultat renforce aussi une nouvelle orientation au sujet de la formation."

Gérard Legrand se félicitait également du soutien populaire: "On a été soutenu dimanche par un public phénoménal. Cela montre aussi un degré d’adhésion à notre travail. On avait un club entier derrière nous. Les dames et le coach Dusart de la TDW1 étaient également présents pour soutenir les U19. Cela m’invite à penser que Castors a gagné sur tous les fronts…."