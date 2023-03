D3 ACFF: Braine a vécu une soirée frustrante à Aische

Du coup, les Jaune et Bleu ont loupé la belle opération au classement et le match de dimanche contre le Crossing sera d’autant plus important. "On était sur une belle série après le succès contre le Léo et on n’a pas su confirmer. Sans oublier les sanctions à venir pour moi puisque je prends ma troisième jaune en plus de l’exclusion. L’avantage, c’est qu’on a encore notre sort en mains, même si on n’a plus beaucoup de marge, et là on doit essayer de viser un 6/6 car les matches à venir seront cruciaux. Il faudra garder la même mentalité, mieux gérer nos émotions et saisir les opportunités."

Sur le plan personnel, le capitaine ne sait pas de quoi son avenir sera fait. "J’ai d’abord envie de me sauver avec Braine. Après, il faudra voir ce qui se met en place car cela fait deux ans que je suis là et la situation reste difficile sur le plan sportif alors que j’aimerais vraiment jouer le top 5."