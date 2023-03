Il y avait du monde et de l’ambiance aux abords de la magnifique pelouse perwezienne pour cette demi-finale 100% gros bras brabançons wallons de la P1.

Ce sont d’ailleurs les Genappiens qui entament le mieux la rencontre et mettent une certaine pression sur l’arrière-garde de Perwez. Maistriaux se heurte par trois fois à un Pletinckx vigilant et les locaux sont dans leurs petits souliers. À la demi-heure, un coup-franc est mal négocié près du rond central du côté de Genappe, Benazzi est parfaitement lancé en profondeur, se joue de Jonckheere et fusille Hannon. C’est quasi du 100% pour un Perwez qui n’en demandait pas tant.

Genappe ne se laisse pas démonter pour autant et une frappe de Roulez termine sa course sur la transversale alors qu’un penalty aurait pu (dû ?) être sifflé pour une faute de Pletinckx sur le même Roulez juste avant la pause. La reprise et globalement toute la seconde période est à l’avantage des Perwéziens qui retrouvent leurs solides bases défensives et cette maitrise qui fait leur force. Salles loupe une grosse possibilité à la 55' mais Larotonda ne se fait pas prier quelques minutes plus tard pour faire le break. Genappe n’y est plus, le ressort est cassé et Roulez galvaude même un face-à-face qui aurait pu relancer les siens. C’est finalement Gajanovic qui pliera l’addition en fin de rencontre (3-0).

Les hommes de Julien Darquenne ont clairement manqué d’efficacité. "On doit mettre au moins un but avant la pause alors que Perwez marque sur sa seule réelle opportunité. Le jeu était bon, nous étions bien en place mais après on doit sortir, on laisse des espaces et la qualité adverse a fait la différence. Le deuxième goal est très frustrant et il y avait la place pour faire mieux. Dommage ce manque de réalisme mais je félicite tout de même Perwez pour sa victoire et pour ce qu’il a montré."

La technique du match

Arbitre: Yorkvik Jacqmin

Cartes jaunes: Van Ophalvens, Gérard, Berdayes, Larotonda, Benazzi, Becker, Hervera Rey, Jonckheere, Roulez.

Carte rouge: Maistriaux (96')

Buts: Benazzi (1-0, 32'), Larotonda (2-0, 56'), Gajanovic (3-0, 90')

PERWEZ: Pletinckx, Verdeyen, Gérard, Salles (86' Salvi), Benazzi (80' Ndione), Hervera Rey, Van Malderghem (67' Brassart), Larotonda (65' Fozin), Lambert, Gajanovic, Vanderhaegen.

GENAPPE: Hannon, Van Landschoot, Van Ophalvens, Maistriaux, Roulez, Queimadelas (57' Becker), Berdayes (60' Van Der Goten), Dutrieux, Jonckheere, Fabry (60' Marques Tereso), Pête.