Pour la première fois depuis début octobre, Huppaye a réintégré le top 4. "C’était un match primordial pour rester dans la course au tour final et on l’a abordé sérieusement, apprécie le capitaine, Adrien Somme. On a raté beaucoup d’occasion en deuxième mi-temps mais leur gardien a aussi réalisé un bon match."

Les premières minutes sont pourtant équilibrées et le premier tir détourné par Pagnoul est local. Mais après une reprise sur la latte de Somme, Jaspart se trouve à la bonne place sur un coup-franc dévié de Noël pour ouvrir le score. Les visiteurs prennent le dessus et Somme fait 0-2 d'un lob sur une sortie de Degroot. "À la mi-temps, j’avais demandé à mes joueurs de se bouger un peu plus mais malgré quelques contres à mieux exploiter, le score aurait dû être plus lourd, admet le joueur-entraineur local, Vincent Charlet. Malgré une relative bonne entame de match, on n’a pas eu de réaction après un premier but largement évitable."

La seconde période est sens unique. Huppaye enchaine les opportunités avec un poteau de Heye et une reprise trop croisée de Noël puis Heye perd deux face-à-face avec Degroot qui retarde l’échéance mais il ne peut rien sur cette double action de Somme qui après avoir envoyé le cuir sur la latte, le place dans le plafond. Juste après le 0-3, l'arbitre laisse l’avantage suite à une faute de Monnet et Somme est là pour conclure. "Marquer trois buts est assez rare mais le ballon a tourné pour moi sur ce match mais on a surtout fait un bon match collectif", sourit le triple buteur huppaytois.

Arbitre: M. Simone

Cartes jaunes: N. Pierquin, Hoedenaeken, Bounougou

Carte rouge: 86' C. Degroot (2j.)

Buts: Jaspart (0-1, 7'), Somme (0-2, 0-3 et 0-4, 29', 79' et 85').

INCOURT: A. Degroot, Bukuru (75' K. Pierquin), Frenay, Hoedenaeken, Bounougou, C. Degroot, Spinnael, Van Stappen, Bielinski (46' Jamai), Charlet, N. Pierquin.

HUPPAYE: Pagnoul, Goossens, Jaspart, Dethinne, Reda (77' Lebon), Robert, Vosté (64' Glineur), Somme, Meurant, Heye (75' Dubois), Noël (64' Monnet).