P2: Van Wemmel, Nowak et Lebrun quitteront Villers pour Nivelles

Le RCS Nivellois vient d’annoncer ses trois premiers transferts en vue de la saison prochaine que le club disputera en P3. Il s’agit d’Arnaud Van Wemmel (gardien), Alexandre Nowak (ailier) et Arnaud Lebrun (milieu offensif). Ces trois joueurs évoluant cette saison à Villers, en P2, effectueront leur retour à Nivelles. "Arnaud a déjà évolué sous les couleurs du club, c’est un retour aux sources pour Alexandre qui a effectué toute sa formation avant de débuter en première à Nivelles, et c’est aussi un retour pour Arnaud qui a connu toutes les catégories de jeunes au club", précise le futur entraîneur, Gary Illegems, qui continue l’élaboration du futur noyau et qui devrait annoncer d’autres arrivées dans les jours à venir.