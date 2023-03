Quarts temps: 19-14, 17-8, 11-22, 15-3.

OTTIGNIES: Gilis 2, Wauthier 0, Van Tichelen 17, Beckers 2, Snackaert 13 (1x3), Demolder 0, Balza 5 (1x3), Halloy 5, Cordi 8, Leroy A. 5, Leroy S. 5 (1x3).

ALLEUR: Gicquel 7, Didier 2, Loffet 4 (1x3), Decraecker 3 (1x3), Cosentino 7, Dawans 5, Marteau 15 (2x3), Bibbiano 2, Martin 0.

Décidément, le deuxième tour des Ottintoises en Régionale 2B est plus que réussi. Face à Alleur, les joueuses de Sarah Dochez ont largement dominé les débats, même si le troisième quart fut plus calamiteux. "Alleur a mis plus de pression à ce moment-là et mon équipe a paniqué et quelque peu perdu le fil du match, notait la coach du Rebond. Mais elle s’est ressaisie dans le dernier quart."

Avec ce nouveau succès, Ottignies peut regarder vers le haut du tableau. "On est sur une bonne lancée et c’est chouette à voir. J’aimerais qu’on continue en allant chercher des victoires contre nos concurrents directs à domicile et pourquoi pas un succès en déplacement soit à Esneux soit à Natoye. Mais quoiqu’il arrive la saison est déjà réussie et c’est de bon augure pour la suivante."